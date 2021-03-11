В ООН призывают украинскую власть провести административные процедуры для регистрации рождения лиц на территориях, контролируемых российскими оккупантами.

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявляет, что на оккупированном Россией Донбассе около 65 тыс. детей не имеют украинских свидетельств о рождении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Богнер сказала на брифинге во время презентации нового доклада о правах человека в Украине, которая охватывает шесть месяцев мониторинга в период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Она отметила, что введенные на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения ограничения в связи с COVID-19 стали "тяжелым бременем" для гражданского населения и препятствуют свободе передвижения.

"Как результат, с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года количество пересечений линии разграничения в обоих направлениях снизилось на 96%, если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее", - отметила Богнер.

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По ее словам, от этих ограничений больше всего пострадали люди старшего возраста, особенно женщины, которые представляли большинство тех, кто пересекает линию разграничения.

"Строгие ограничения свободы передвижения через линию разграничения особенно повлияли на пенсионеров, живущих на территориях самопровозглашенных "республик" (районы оккупированной Россией части Донбасса - УНИАН) и сталкивающихся с проблемами получения пенсий на территории, контролируемой правительством Украины. Семьи также испытывают трудности в регистрации рождения их детей. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает, что до 65 тыс. детей не имеют выданных Украиной сертификатов о рождении", - сказала Богнер.

Она подчеркнула, что это создает жителям оккупированного Донбасса трудности в обеспечении их прав как граждан Украины.

"Мы снова настоятельно призываем начать административные процедуры для регистрации рождения лиц на территориях, контролируемых вооруженными группами", - отметила Богнер.

Российские паспорта на Донбассе

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

1 мая 2019 года Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

По состоянию на начало февраля 2020 года Россия выдала более 200 тысяч паспортов украинцам на оккупированной части Донбасса.

Вице-премьер-министр Алексей Резников рассказал об отношении власти к украинцам, которые в Крыму и на Донбассе получили российские паспорта.

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Автор: Виталий Саенко