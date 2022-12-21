Президент РФ 20 лет агентурно проникал в нашу страну, отметил глава СБУ.

Бывший начальник Управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич может быть причастен к тому, что не были взорваны мосты на юге, а это остановило бы наступление на Украину.

Об этом председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил в интервью телеканалу "1+1" и отметил, что одним из основным направлений работы СБУ является выявление агентурных сетей.

Малюк напомнил, что президент России Владимир Путин - "это спецслужбист, он 20 лет агентурно проникал в нашу страну".

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По его словам, поэтому сейчас задание - эти все "агентурные щупальца" выявить и отрезать.

"Потому что мы можем проводить мегаудачные операции и планировать их, но если у нас, извините, на борту находится одна "крыса", которая своевременно информирует врага, то сводится на нет весь оперативный замысел, подвергается опасности оперативный состав", - подчеркнул глава СБУ.

При этом Малюк отметил, что его жизненное кредо, прежде всего, очистить ряды СБУ, в частности, речь идет о самоочищении.

Малюк подчеркнул, что именно сотрудники спецслужбы задержали "топовых предателей" в рядах СБУ. По его словам, одним из них является бывший глава крымского управления СБУ Кулинич, офицер по особым поручениям председателя СБУ - это "негодяй, который работал на врага".

При этом Малюк отметил, разработкой и задержанием Кулинича занимался лично, а задерживали его вместе с ГБР и Офисом генерального прокурора.

"Это а-ля Штирлиц в наших рядах был, он докладывал врагу всю внутрянку – и в СБУ, и в стране в целом", - отметил Малюк.

Отвечая на вопрос о возможной причастности Кулинича к тому, что перед вторжением российских войск из Крыма на юге Украины не были взорваны мосты, Малюк отметил, что расследование уголовного производства по этому вопросу осуществляет ГБР.

"Сейчас проводится много экспертиз. Я не имею права открывать карты. Потому что это их производство", - добавил он.

При этом глава СБУ отметил, что это дело уже находится на завершающем этапе.

По его словам, расследование касается и действий Кулинича, потому что "на одном из этапов своей оперативно-служебной деятельности он проводил в тех локациях антитеррористические учения, не согласовав это с руководством Антитеррористического центра при СБУ". По словам Малюка, тогда никто не понимал, что это учения, люди думали, что это уже враг идет.

Глава СБУ отметил, что это лишь один небольшой эпизод, где Кулинич "потенциально мог работать на врага", а многие другие эпизоды уже полностью задокументированы, есть записи его разговоров с врагом, где он предоставляет им информацию.

"К ситуации с мостами он также причатен, поэтому этот вопрос исследуется в рамках того уголовного производства в отношении Кулинича", - подчеркнул Малюк.

Задержание Кулинича - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 16 июля в результате спецоперации был задержан бывший начальник УСБУ в Крыму Олег Кулинич.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Президент Владимир Зеленский отстранил Кулинича от должности в марте 2022 года.

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