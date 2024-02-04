Приложение не выдержало из-за сверхбольшого количества запросов, пояснил глава Минцифры.

В субботу, 3 февраля, в Украине состоялся Национальный отбор на Евровидение-2024. Голосовали за любимого исполнителя через "Дію", однако из-за огромного количества запросов приложение "легло", поэтому объявление результатов пришлось перенести.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил, что во время голосования в Нацотборе на "Евровидение-2024" зафиксировали рекордное количество пользователей за всю историю проекта и пообещал, что работа приложения возобновится в течение нескольких часов. Однако украинцев было уже не остановить – сеть заполонили мемы и шутки.

Так, кто-то напомнил о прошлогодних графиках отключения электроэнергии. К счастью, в этом году они не пригодились.

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Пользователи также предложили другой "подход" к голосованию за представителя от Украины:

Немало шуток украинцы сделали с популярными в сети мемами.

Кроме того, украинцы решили "подлечить" "Дію" самостоятельно:

Сбой в "Дії": что известно

Во время Нацотбора на Евровидение поклонники песенного конкурса начали голосовать за любимого исполнителя в приложении "Дія". Однако запросов было слишком много, что привело к масштабному сбою.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, если в прошлом году во время голосования в "Диї" было 800 запросов в секунду, то в этом году их фиксировали 15 000.

"По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз (а запросов поступило больше в 20 раз). И поэтому возникла огромная очередь. Прошу прощения за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к похожим волнам трафика", – пояснил он.

Через некоторое время "Дія" начала "оживать", однако появились другие нюансы. У многих пользователей вместо их имени в документах происходило стандартное "Дия Надежда Владимировна", которое используется в образцах. Кроме того, многие обнаружили, что стали "владельцем" автомобиля или пенсионного удостоверения. Впоследствии ситуация нормализовалась, украинцы снова смогли отдавать свои голоса.

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