Во время войны человека невозможно уволить из армии.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что начальника Одесского областного военкомата, которого президент Владимир Зеленский поручил уволить, не могут выгнать из Вооруженных сил Украины - только с занимаемой должности.

"Во время войны мы не можем уволить человека из Вооруженных Сил, он будет уволен именно с этой должности, и куда он отправится, это уже решение за командиром, за теми людьми, в непосредственном подчинении которых он будет", – пояснил Данилов.

По словам секретаря СНБО, обнародованные журналистами факты относительно скандального Одесского военкома Евгения Борисова будут проверяться. Если же они подтвердятся, то тогда "совсем другие органы будут разбираться, как так случилось".

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Скандал с одесским военкомом: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле стало известно, что семья Борисова во время полномасштабной войны РФ против Украины приобрела в Испании имение за более чем три миллиона евро, а также Mercedes Gelendvagen.

После огласки Борисова отстранили и начали расследование по факту незаконного обогащения. ГБР обнаружило, что за вознаграждение военком освобождал от призова отдельных лиц.

Недавно журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование относительно всех состояний Борисова. Однако 22 июня оказалось, что несмотря на завершенное служебное расследование Борисова оставили в должности.

23 июня, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Верховной Раде инициируют проверку всех военкоматов в Украине.

В ОК "Юг" заявили, что служебное расследование по выезду Борисова в Испанию не выявило оснований для его отстранения, поскольку он выезжал на лечение и "предоставил все соответствующие документы". Сейчас продолжает находиться на своем посту.

Из-за скандала в ситуацию вмешался уже президент Украины Владимир Зеленский. Он поручил Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному уволить Борисова.

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