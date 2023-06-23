Гуменюк отметила, что служебное расследование относительно выезда Борисова на новогодние праздники в Испанию не выявило оснований для отстранения его от должности.

Руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов, которого обвиняли в приобретении имения и автопарка в Испании уже после начала войны, а также в несанкционированном выезде за границу, продолжает выполнять свои обязанности.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказала Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Пивдень".

Так, на вопрос, что сейчас происходит с Борисовым, Гуменюк отметила, что служебное расследование относительно выезда Борисова на новогодние праздники в Испанию не выявило оснований для отстранения его от должности, и он продолжает выполнять свои обязанности.

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По ее словам, было установлено, что его выезд за границу на тот момент был "абсолютно санкционирован и разрешен". Она отметила, что Борисов выезжал на лечение и "предоставил все соответствующие документы".

"Служебное расследование завершено. Оснований для отстранения от должности не было. Поэтому он продолжает выполнять свои обязанности".

Относительно расследования возможного незаконного обогащения Борисова Гуменюк отметила, что по этому поводу "продолжается следствие или расследование других правоохранительных органов, к которым мы не имеем отношения и вмешательства в их деятельность".

Также на вопрос о том, не стоило ли на период расследования о приобретении Борисовым имущества отстранить его от обязанностей, Гуменюк отметила, что это не санкция военного командования.

"Лучше обратиться за компетенцией - в соответствии с органом, который проводит расследование", - сказала она.

На вопрос, не изъявил ли Борисов желания, возможно, с репутационной точки зрения приостановить свою работу, Гуменюк ответила, что "его желаний, к сожалению, не знает".

Также она отметила, что декларирование состояния в рамках военного положения было ограниченным. Поэтому доступа к информации об имуществе Борисова она не имеет.

Она подчеркнула, что как начальник объединенного координационного пресс-центра может озвучивать только официальную позицию.

"Официальная позиция заключается как раз в том, что все факты, которые были выявлены и обнародованы, подлежат проверке по компетенции. В компетенции военного командования находились конкретно его основания выезда за границу во время военного положения. Они были предоставлены, обоснованы. И, по результатам служебного расследования, установлено, что нарушений нет. Далее работают другие правоохранительные органы, которые, я думаю, вынесут полноценную оценку, разберутся, расследуют и соберут все факты, проверят, сопоставят и докажут их подлинность или ложность", - отметила Гуменюк.

Скандал с одесским военкомом Борисовым - что известно

В апреле этого года экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил, что семья Борисова в конце 2022 года приобрела имение стоимостью более 3 миллионов евро на испанском побережье. Оно зарегистрировано на мать Борисова. Также Мосийчук заявил, что Борисов якобы во время войны ездил за границу.

После публикации данных фактов Борисова отстранили от занимаемой должности, а ГБР открыло производство по факту незаконного обогащения.

Впоследствии "Украинская правда" опубликовала расследование, согласно которому семья Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. В то же время сам Борисов заявлял, что не в курсе, есть ли у его семьи имущество в Испании.

Также в Верховной Раде планируют провести проверку всех военкоматов в Украине после публикации этого расследования.

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