Он также поручил создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному уволить скандального одесского военкома Евгения Борисова.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Зеленский отметил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. "Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского "военкома" - начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - сообщил он.

Кроме того, Зеленский дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они "не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте".

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Президент также сообщил, что на ставке заслушал всех командующих. "Генералы Залужный, Сырский, Тарнавский, Москалев. Доклад командующего Военно-Морских сил вице-адмирала Неижпапы. Доклад Службы безопасности Украины, генерал Малюк", - написал он.

Также Зеленский заслушал доклады министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министра обороны Украины Алексея Резникова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

"Вопросы оборонно-наступательных операций, поставки оружия, контрактов с партнерами, темпы роста производства в украинском ОПК", - сообщил глава государства.

Скандал с одесским военкомом: что известно

В апреле стало известно, что семья Борисова уже во время полномасштабного вторжения приобрела в Испании имение за более чем три миллиона евро. Дом зарегистрирован на мать военкома.

Кроме того, его жена владеет офисным помещением на одной из главных улиц испанской Марбельи, где и расположено поместье. Также семья приобрела Mercedes Gelendvagen.

После того, как история получила огласку, Борисова отстранили и начали расследование по факту незаконного обогащения. В Государственном бюро расследований тогда заявили, что за вознаграждение военком давал указание подчиненным не призывать в армию отдельных лиц.

Недавно журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование относительно состояния Борисова, в котором показали имение и офис семьи в Марбелье и сразу несколько приобретенных семьей авто. Приблизительная стоимость этого имущества составляет около 4,5 миллионов евро.

22 июня стало известно, что служебное расследование уже завершено, а Борисов продолжает выполнять свои обязанности.

Сегодня, 23 июня, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Верховной Раде инициируют проверку всех военкоматов в Украине после публикации журналистами этого расследования.

Впоследствии руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк пояснила, что служебное расследование относительно выезда Борисова в Испанию не выявило оснований для его отстранения. По ее словам, Борисов выезжал на лечение и "предоставил все соответствующие документы". Он продолжает находиться на своем посту.

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