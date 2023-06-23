Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному уволить скандального одесского военкома Евгения Борисова.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Зеленский отметил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. "Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского "военкома" - начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - сообщил он.
Кроме того, Зеленский дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они "не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте".
Президент также сообщил, что на ставке заслушал всех командующих. "Генералы Залужный, Сырский, Тарнавский, Москалев. Доклад командующего Военно-Морских сил вице-адмирала Неижпапы. Доклад Службы безопасности Украины, генерал Малюк", - написал он.
Также Зеленский заслушал доклады министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министра обороны Украины Алексея Резникова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
"Вопросы оборонно-наступательных операций, поставки оружия, контрактов с партнерами, темпы роста производства в украинском ОПК", - сообщил глава государства.
Скандал с одесским военкомом: что известно
В апреле стало известно, что семья Борисова уже во время полномасштабного вторжения приобрела в Испании имение за более чем три миллиона евро. Дом зарегистрирован на мать военкома.
Кроме того, его жена владеет офисным помещением на одной из главных улиц испанской Марбельи, где и расположено поместье. Также семья приобрела Mercedes Gelendvagen.
После того, как история получила огласку, Борисова отстранили и начали расследование по факту незаконного обогащения. В Государственном бюро расследований тогда заявили, что за вознаграждение военком давал указание подчиненным не призывать в армию отдельных лиц.
Недавно журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование относительно состояния Борисова, в котором показали имение и офис семьи в Марбелье и сразу несколько приобретенных семьей авто. Приблизительная стоимость этого имущества составляет около 4,5 миллионов евро.
22 июня стало известно, что служебное расследование уже завершено, а Борисов продолжает выполнять свои обязанности.
Сегодня, 23 июня, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Верховной Раде инициируют проверку всех военкоматов в Украине после публикации журналистами этого расследования.
Впоследствии руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк пояснила, что служебное расследование относительно выезда Борисова в Испанию не выявило оснований для его отстранения. По ее словам, Борисов выезжал на лечение и "предоставил все соответствующие документы". Он продолжает находиться на своем посту.