Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что готовит обращение к правоохранителям.

В Верховной Раде инициируют проверку всех военкоматов в Украине после публикации журналистами расследования о начальнике Одесского территориального центра комплектования социальной поддержки Евгения Борисова.

Как заявил председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, после пересмотра расследования у него "просто отняло речь". "Как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и детальное его освещение в средствах массовой информации", - отметил он в своем Telegram-канале.

Арахамия также рассказал, что готовит обращение в правоохранительные органы и берет под личный депутатский контроль ход расследование.

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Кроме того, нардеп инициирует обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей. "Просто в шоке от цинизма происходящего", - добавил он.

Расследование об одесском военкоме Борисове

Как известно, в апреле этого года стало известно, что семья Борисова уже во время полномасштабного вторжения приобрела в Испании поместье за более чем три миллиона евро. Дом зарегистрирован на мать военкома.

Кроме того, его жена владеет офисным помещением на одной из главных улиц испанской Марбельи, где и расположено поместье. Также семья приобрела Mercedes Gelendvagen.

После того, как история получила огласку, Борисова отстранили и начали расследование по факту незаконного обогащения. В ГБР тогда заявили, что за вознаграждение военком давал указание подчиненным не призывать в войска отдельных лиц.

Недавно журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование относительно состояния Борисова, в котором показали имение и офис семьи в Марбелье и сразу несколько приобретенных семьей авто. Приблизительная стоимость этого имущества составляет около 4,5 миллионов евро.

Кроме того, во время расследования в Испании журналисты заметили, вероятно, водителя семьи Борисова. По их данным, это Игорь Николаев - младший брат сотрудника Одесского областного ТЦК и СП Михаила Николаева, который ранее был личным водителем Борисова.

Журналисты выяснили, что Игорь Николаев с начала вторжения уже дважды выезжал за границу как инвалид третьей группы.

В то же время, 22 июня стало известно, что служебное расследование уже завершено, а Борисов продолжает выполнять свои обязанности.

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