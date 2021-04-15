Две украинские модели, которых арестовали в Дубае за обнаженную фотосессию на балконе небоскреба, рассказали, что их российским коллегам удалось избежать задержания.
Девушки провели прямой эфир в Instagram.
Читайте также"Камеры были ужасные": участница "голой" съемки в Дубае рассказала об арестеПо их словами, россиянки, которые также участвовали в съемке, попросту не пришли на допрос, поэтому благополучно улетели домой.
«Молодцы, девочки. Если бы мы были тоже такими умными, то не было бы всего того, что с нами произошло», - сказала одна из моделей.
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