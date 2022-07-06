Напомним, Генштаб ВСУ уже отменил порядок выдачи соответствующих разрешений, из-за которого в сети разгорелся скандал.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович раскритиковал украинцев, которые развели "зраду" вокруг попытки Генштаба ВСУ ввести порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным.

Своим мнением по этому поводу он поделился в Telegram.

"До какой же степени нужно себя не уважать, чтобы шарахаться своим мнением от одного поста в интернете (в данном случае страницы ГШ), да что там поста – пары формулировок, да что там формулировок – заголовков, заголовков в перепевках с чужих слов", – отметил Арестович.

По его мнению, украинцы не победят без доверия, а без веры в добро и не выживут.

"Из многих разновидностей трусости самая подлая (не в смысле вреда, а в смысле пресмыкания) – это смена мнения о человеке, коллективе по первому навету (чего уж там говорить про простое недоразумение) – и ровно этим болеет изрядное количество соотечественников… Более мелкой реакции невозможно себе представить. Господа. Вы заканчивайте с этим, эдак можно и до мышей до***ться. Ведь совершенно было ясно, что подобная норма, как разрешение на перемещение по справке, нереальна и невыполнима. Но все – зрадонька разлилась", – высказался Арестович.

"Благородные души имеют главную силу – силу доверия к человеку/людям и веру в то, что добра в нем/них больше, чем зла. Мы не победим без доверия. А без веры в добро в нас самих и не выживем", – добавил он.

Скандал из-за попытки ограничить передвижение военнообязанных по Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Генштабе ВСУ заявили об утверждении Порядка предоставления разрешения гражданам Украины, которые находятся на воинском учете, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) в военное время. Данное нововведение вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что никаких указаний на препятствование перемещению лиц не было, но военнообязанные должны стать или восстановиться на воинском учете. По его словам, те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал доложить ему о ситуации с запретом на поездки для мужчин по стране без спецразрешения и без его ведома не принимать таких решений.

Уже 6 июля Залужный отметил, что Генштаб отменяет порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным.