Президент попросил Генштаб впредь не принимать подобных решений без него.

Президент Владимир Зеленский потребовал от Генерального штаба доложить ему о ситуации с запретом на поездки для мужчин по стране без спецразрешения и без его ведома не принимать таких решений.

Об этом говорится в вечернем видеообращении главы государства 5 июля.

Президент отметил, что сегодня в обществе было много споров относительно решения Генерального штаба ВСУ об утверждении порядка получения определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов.

"Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и даже возмущение в обществе. Я поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания Ставки Главнокомандующего... Прошу впредь Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", - сказал Зеленский.

Глава государства пообещал украинцам "с этим разобраться".

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат Александр Федиенко сообщил, что в Украине разработали порядок предоставления разрешения на выезд военнообязанным за пределы места жительства.

Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили информацию о запрете покидать место жительства военнообязанным призывного возраста без разрешения военкомата. Эта инициатива уже вызвала немало критики.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны получить разрешения в территориальных центрах комплектования.

После этого в Генштабе ВСУ снова объяснили, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальном центре комплектования и соцподдержки.

"Если в пределах области — не надо. Если в черте города Киева и Киевской области — тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", - сказал представитель Генштаба полковник Александр Хлысь.

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