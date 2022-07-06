У армии РФ серьезные проблемы с личным составом, считает советник главы ОПУ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что у российской армии нет резервов.

Такое мнение он высказал в беседе с Марком Фейгиным 5 июля.

"Мы все еще не видим прибывающих из Российской Федерации резервов, видим лишь переброску с одних участков фронта на другие, это грустно для наступающих, хотя российские войска даже уже нельзя назвать наступающими, – отметил Арестович. – Я уверен, что что-то даже они перебросят, но вот эта пауза в темпах – она предвестница очень больших неприятностей в ближайшее время".

Он убежден, что у армии РФ серьезные проблемы с личным составом, техникой, силами и средствами:

"Это как во Вторую мировую войну перебрасывание с фронта на фронт… Я еще верю, что они где-то там что-то еще подсоберут, но на самом деле, если бы могли собрать, собрали бы уже и кинули".

Напомним, за минувшие сутки бойцы воздушных сил уничтожили девять крылатых ракет, два склада боеприпасов, два взводных опорных пункта и двадцать единиц техники русских оккупантов.

Ранее сообщалось, что российская армия с 24 февраля потеряла в Украине примерно 115 тысяч своих военных. В это число входят как погибшие, так и раненые, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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