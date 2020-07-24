На военных учениях в Украине травмировался американец, его эвакуировали

Пострадавший был доставлен в военный госпиталь с эсминца DDG78 «Портер».

Из Одессы эвакуирован получивший травму американский моряк – участник многонациональных военных учений «Си Бриз-2020».

Как подтвердил УНИАН сотрудник международного аэропорта «Одесса», вчера вечером в Одессе приземлился американский транспортный самолет Boeing C-40 Clipper, который прибыл за одним из участников учений.

По его данным, иностранец получил травму, и в аэропорт был доставлен из Военно-медицинского клинического центра Южного региона (военный госпиталь, Одесса), куда поступил накануне.

Читайте такжеМеждународные военные учения Rapid Trident в этом году впервые пройдут за пределами Украины

«По нашим данным, также вчера из нашего города Boeing отправился на военно-морскую базу США, расположенную в Италии. Понятно, что подобные самолеты - большая редкость (если не исключение) в одесском аэропорту, но аэропорт «Одесса» не может вмешиваться в «военные дела» и другими подробностями не располагаем», - сказал представитель аэропорта.

Он добавил, что, по его данным, военный самолет взял курс на военно-морскую базу Сигонелла, однако не смог уточнить, какую именно травму получил иностранец – бытовую или непосредственно во время учений.

При этом, как сообщил один из местных интернет-ресурсов, 22 июля испанский вертолет «Си хоук» SH-60 взлетел с фрегата F101 «Альваро де Базан» и приземлился на американском эсминце DDG78 «Портер», откуда забрал пострадавшего моряка. В дальнейшем при взаимодействии представителей различных служб и ведомств потерпевшего транспортировали в Одессу. В упомянутом медицинском учреждении военнослужащему оказали соответствующую помощь.

Данный инцидент пока не комментируют ни в Минобороны, ни в ВМС ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в Украине 20 июля начались международные военные учения «Си Бриз-2020» (Sea Breeze 2020). В этом году в учениях участвуют 2 тыс. военных из восьми стран, также задействованы 27 кораблей и 19 самолетов.

Из-за пандемии COVID-19 учения проходят в измененном формате – исключительно в морской фазе с привлечением авиации, соответственно основное внимание уделено отработке безопасности операций в море.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram