'Сердце Азовстали' Ахметова подарило более 1000 рюкзаков и праздник для детей героев Мариуполя

К мероприятию присоединился звездный гость - телеведущий Александр Педан.

Накануне Дня знаний проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" поддержал более 1000 детей защитников Мариуполя по всей Украине, обеспечив их необходимыми школьными принадлежностями, а также организовал в Киеве мероприятие "Готовимся к школе", чтобы вдохновить детей перед новым учебным годом.

На мероприятии собрались около 30 семей защитников Мариуполя. Для детей провели мастер-класс по игре на барабанах. А еще дети могли сделать фото, примерив на себя разные профессии.

К мероприятию присоединился звездный гость - телеведущий Александр Педан. Шоумен пообщался с семьями и сделал зарядку вместе с детьми. "Что может быть лучше для родителей, чем внимание к их детям. Например, ребята, которые где-то на передке и не имеют возможности увидеться со своими детьми, то они будут счастливы, если они будут знать, что их детям, мамам уделяют внимание, в чем-то помогают. Это очень важно",- отметил Александр Педан.

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Также дети защитников получили подарки от "Сердца Азовстали" - рюкзаки со всей необходимой для обучения канцелярией.

"Мы собрали наши героические семьи с детьми, чтобы поздравить их, сказать напутственные слова на новый учебный год, а также подарить им рюкзаки, наполненные всем необходимым для учебного года. Знаем по отзывам с прошлого года, такие наборы были очень полезны для семьи, ведь хватило почти на весь учебный год, все принадлежности качественные и хорошие. И конечно это персональное внимание к детям защитников и защитниц Мариуполя",- рассказала директор "Сердца Азовстали" Ксения Сухова.

Всего уже более 1000 детей защитников Мариуполя по всей стране получили свои наборы-рюкзаки от "Сердца Азовстали", являющегося частью "Стального фронта" Рината Ахметова.