Все желающие смогут написать письмо чудотворцу и встретиться со Святым Николаем лично.

В Киеве в Большой лаврской колокольне с 1 декабря открывается резиденция святого Николая. Об этом говорится в сообщении Национального заповедника Киево-Печерская лавра в социальной сети Facebook.

В частности, с 1 декабря откроет свои двери Резиденция Святого Николая в Большой лаврской колокольне.

"Все желающие смогут написать письмо чудотворцу и посетить арку желаний, чтобы загадать самое заветное, встретиться со Святым Николаем лично и сделать фото на память. А еще, осмотреть праздничную выставку "Единство Рождества поколений" с участием сообщества украинских художников Art Fine Nation, художников Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, оригинальных произведений Ассоциации мастеров лоскутного шитья Украины и Украинской Ассоциации Ручного Творчества (UAHA), секции декоративно-прикладного искусства Киевской Организации Национального Союза Художников Украины", - говорится в сообщении.

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В то же время, уточняется, что резиденция Святого Николая в Большой лаврской колокольне будет работать с 1 по 25 декабря включительно, по субботам и воскресеньям. Посетить сказочное пространство можно также 5, 6, 19 декабря с 12:00 до 16:00.

Кроме того, запланировано, что мастер-классы от Управления культуры Бахмутского городского совета совместно с Бахмутским народным Домом будут проходить по соответствующему графику: 14, 15, 19 и 21 декабря.

Рождественская выставка продолжит свою работу до 15 января 2025 года.

Важно, что во время воздушной тревоги Большая лаврская колокольня работает как укрытие:

"Не упустите возможность загадать волшебнику самое заветное желание о победе Украины. Спасибо нашим защитникам и защитницам за возможность дарить детям чудо несмотря на войну!".

Новогодние праздники в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии.

В то же время стало известно, когда в Киеве установят главную елку Украины. Как и в предыдущие годы, она засияет на Софийской площади. Новогоднюю красавицу установят за счет меценатов.

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