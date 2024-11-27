Всем субъектам хозяйствования столицы Совет Обороны города рекомендовал воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних и рождественских праздников.

В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии.

Как сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, соответствующее решение принял Совет обороны столицы. "Главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Ее установят за счет меценатов. Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", которое предложило обустроить новогоднюю елку собственными силами. "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" возьмет на себя и монтажные и демонтажные работы, обслуживание елки. Средств из городского бюджета мы не будем выделять", - отмечает Кличко.

По его словам, устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря. Возле елки установят фотозону с QR-кодами благотворительных фондов и несколько домиков для продажи исключительно сувенирной продукции. Массовых мероприятий, ярмарок или других развлечений на Софийской площади не предусмотрено.

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В свою очередь Киевская городская военная администрация сообщила, что Совет Обороны города рекомендовал всем субъектам хозяйствования Киева независимо от формы собственности воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников:

"В случае организации таких праздничных рождественских и новогодних мероприятий в помещениях - соблюдать режим ограничения использования электрической энергии, мер безопасности и учесть необходимость наличия укрытия".

Главную елку страны начнут демонтировать после 10 января.

Новостей Киева сегодня в центре внимания - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской городской госадминистрации сообщали, что решение о возможности установки Главной новогодней елки будет приниматься в конце ноября.

Несмотря на масштабное вторжение России в Украину в столице ежегодно устанавливают главную елку. Ее располагают уже традиционно на Софийской площади. Город не тратил на это средств в последние годы, украшали елку за счет меценатов.

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