Оккупанты на ТОТ запрещают приходить в школу старшеклассникам, у которых нет российских паспортов.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины запрещают приходить в школу тем старшеклассникам, у которых нет российских паспортов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в ряде населенных пунктов на временно оккупированных территориях зафиксированы случаи, когда старшеклассники, не получившие паспорт РФ, временно не допущены к занятиям в школах.

В частности, на оккупированной части Херсонщины так называемые "отделы миграции" передали в школы списки учеников, не имеющих паспортов РФ. "Теперь у детей есть 10 дней, чтобы "исправить ситуацию" и только тогда они будут допущены к занятиям", - сказано в сообщении.

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Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, захватчики на оккупированных территориях применяют различные методы принуждения для навязывания российских паспортов. В частности, гауляйтер оккупационной администрации пгт Лазурное Херсонской области Александр Дудка заявил, что у него есть список детей, которые не ходят в "российскую" школу и пообещал привлечь их родителей к административной и уголовной ответственности.

Также он объявил, что украинцам, которые отказались от паспорта РФ, не будут выдавать лекарства и гуманитарную помощь, "чтобы люди почувствовали, как быть гражданином другой страны".

Дудка назвал таких украинцев "ждунами".

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