Чрезвычайно важным будет саммит НАТО в Мадриде, где будет одобряться Стратегическая концепция НАТО.

В Стратегической концепции НАТО до 2030 года должно быть четко определено место для Украины в международно признанных границах.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook.

Резников подчеркнул, что чрезвычайно важным будет саммит НАТО в Мадриде, где ожидается одобрение стратегической концепции НАТО до 2030 года. По его словам, эта концепция будет "с самого начала слабой, если в ней не будет четкого места для Украины в международно признанных границах".

"В частности, это может поощрить других актеров, которые рассматривают вооруженную агрессию против независимого государства как способ достижения своих целей", - добавил министр обороны Украины, отметив, что об этом говорил на парламентской ассамблее НАТО.

Он сказал, что в конце месяца "мы увидим результат", а пока продолжаем интенсивный диалог с партнерами на двустороннем уровне.

Напомним, что Резников заявил, что сейчас Украина проходит через критическую фазу войны.

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