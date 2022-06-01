Министр обороны отметил, что через две недели запланировано третье заседание координационно-совещательной группы помощи Украине в формате "Рамштайн".

Министр обороны Алексей Резников отмечает, что сейчас Украина проходит через критическую фазу войны, не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту", - написал министр.

По его словам, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно одержит победу.

Резников отметил, что сегодня "мы ожидаем хороших новостей из Польши", где делегация Минобороны завершает свою работу.

По его словам, в мае у него было 30 официальных международных мероприятий, не считая десятков рабочих контактов.

"Ключевым событием в мае было второе заседание координационно-совещательной группы помощи Украине в формате "Рамштайн", через две недели мы будем обсуждать прогресс на третьей встрече. Результаты этого общения уже работают на фронте или едут в Украину", - подчеркнул он.

Резников сообщил, что вчера у него состоялся очень содержательный разговор с большим другом Украины - министром обороны США Ллойдом Остином: "Ожидаем в ближайшее время новую порцию хороших новостей благодаря выдающемуся лидерству Соединенных Штатов в поддержке украинской борьбы с русским нашествием".

Ранее сообщалось, что ситуация на фронте в Украине может начать резко меняться после 15 июня не в пользу России.

Сегодня в Украину уже переправляется кораблями часть вооружения от США. Речь идет о системных поставках.

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