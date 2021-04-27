Для сравнения, в соседней Польше более 2,5 миллиона человек прошли полную вакцинацию от коронавируса.

За прошедшие сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 11100 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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По его словам, больше всего прививок зарегистрировано в Днепропетровской области (1 тыс. 374) и Киеве (1 тыс. 079), меньше всего - в Херсонской (110) и Луганской (108) областях.

Прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 539126 человек. Лишь девяти из них ввели две дозы препарата. Два человека получили первую дозу за границей.

Полностью вакцинированы двое людей в Хмельницкой области, трое – в Черновицкой и четверо – в Запорожской. Все получили прививку вакциной AstraZeneca.

Для сравнения, в соседней Польше более 2,5 миллиона человек прошли полную вакцинацию от коронавируса.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 495 тыс. 569 украинцев.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делаются вакцинами CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Вакцинация будет происходить в пять этапов. Первый этап предусматривает вакцинацию медиков ковид-больниц, бригад экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов для престарелых и военных на фронте.

С 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации. К прививкам привлекли врачей всех учреждений здравоохранения, социальных работников и людей старше 80 лет.

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Автор: Наталья Ничишина