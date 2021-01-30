Стефанчук отметил, что эти вопросы следуют из Конституции".

Заместитель главы парламента Руслан Стефанчук рассказал о вопросах, которые не могут быть вынесены на всеукраинское рассмотрение.

Об этом он напомнил в эфире Свободы Савика Шустера.

Стефанчук отметил, что эти вопросы "следуют из Конституции".

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"Это те, которые противоречат Конституции Украины и европейским нормам о правах человека. Второе - которые сужают права человека. Третье - противоречащие территориальной целостности. Четвертое - это амнистия, налоги и так далее. Пятое – которые касаются решений судебных органов: нельзя путем референдума признать (условного – УНИАН) Иванова виновным в преступлении", – сказал он.

Стефанчук отметил, что в противном случае принятый на днях Радой закон о референдуме превратился бы в такой же закон образца 2012 года при президентстве Виктора Януковича.

"Ограничив по другому, мы попали бы в Конституционный суд, который бы сделал судьбу такого закона 2012 года. Поэтому мы пытались сделать возможным. Это инструментарий является достаточным", - ответил заместитель спикера Рады.

Всеукраинский референдум в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№ 3612), внесенный президентом.

Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.

Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины согласно Конституции Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

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Автор: УНИАН