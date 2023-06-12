В оперативном командовании не исключают "заказ диверсионных сил".

Военные опровергают обвинения в разминировании Чонгара, которое известная блогерша адресует командующему "Юга", и обратятся в суд.

Как заявили в оперативном командовании "Юг", в социальных сетях сейчас распространяется "информация", которая порочит честь командующего войсками оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука. В частности, блогерша в контексте с вопросом о полномасштабном вторжении РФ в Украину обвиняет ряд известных должностных лиц и военных в умышленном разминировании определенной территории Украины, что позволило врагу в 2022 году захватить часть юга страны.

"Официально сообщаем, что заявления блогерши любовь Стельмахович, с ником "волчица", некомпетентны и предвзяты. Любовь Стельмахович прилюдно обвиняет командующего войсками оперативного командования "Юг" Андрея Ковальчука в преступной халатности или государственной измене в рамках сдачи юга Украины в начале полномасштабного вторжения российских оккупационных войск...", - говорится в заявлении.

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Пресс-служба командования называет публикацию "волчицы" некомпетентной и не исключает намеренную попытку подорвать доверие к Силам обороны или выполнение "грязного заказа диверсионных сил".

Военные объясняют, что генерал-майор Ковальчук не имел в подчинении группировки войск "Юг", о зоне ответственности которой говорится в материале блогера. Соответственно, он не руководил их деятельностью, не определял им боевых задач и не отвечал за результат их выполнения.

В "Юге" акцентируют, что Ковальчук - боевой командир, Герой Украины. В его биографии , в том числе-освобождение востока Украины, оборона Луганского аэропорта, операция по освобождению острова Змеиный, деоккупация правобережья и тому подобное. Как говорится в заявлении, поэтому обвинение командующего выглядит, как попытка использовать известное имя для собственного пиара.

"В противном случае - это откровенная попытка дискредитировать, подорвать доверие и внести разбрад в войско. Но мы живем и боремся за будущее правового государства, поэтому для установления справедливости в суд будет направлен иск в отношении гражданки Стельмахович Л. В. за грязную безосновательную клевету", - подчеркивают в пресс-службе.

Население просят не позволяйте вводить себя в заблуждение, доверять только достоверным источникам информации.

Разминирование "Чонгара" - что известно о скандале

В социальных сетях появилась видеозапись, за" кадром " которой женщина говорит, что в 2022 году состоялась сдача юга Украины. По ее словам, из-за разминирования минных танковых заграждений территорий вокруг пропускных пунктов "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" и не подрыв мостов, рашисты быстрым маршем окружили Мариуполь, захватили Херсонщину, значительные территории Николаевской и Запорожской областей вместе с ЗАЭС и тому подобное. Она называет имена и фамилии известных украинских политиков и военных, обвиняет их в договоренностях в разминировании, а эти договоренности якобы начались еще в 2019 году. "Волчица "утверждает, что именно разминирование проводили подразделения "Юга" и ГСЧС.

Напомним, в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и быстро захватила определенную территорию юга, в частности часть Херсонщины. Неоднократно становился вопрос о том, что это стало возможным из-за разминирования местности рядом с административной границей оккупированного полуострова Крым.

Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко заявлял, что минные поля не были разминированы, потому что такие действия были бы заметны.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина после победы проведет расследование по "разминированию Чонгара". Он подчеркнул, что решение о минировании или разминировании – вопрос исключительно военных. Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже заявлял, что этим вопросом будут заниматься после войны.

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