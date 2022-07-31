Рахманин рассказал о панике в госструктурах Херсонской области в первые дни вторжения.

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что мосты через Чонгар не были разминированы на момент полномасштабного вторжения РФ. Впрочем, по его словам, из-за паники их не взорвали.

Такое мнение нардеп высказал в комментарии "Апострофу".

"Во-первых, не факт, что мосты были разминированы. Я думаю, что, скорее всего - это мое предположение - они были заминированы, просто они не были взорваны. Второе: я думаю, что здесь не столько сработала измена, сколько банальная паника. Та информация, которая у меня есть, свидетельствует о том, что наверняка были какие-то коллаборанты, были законсервированные агенты, способствовавшие быстрому продвижению россиян. Но на самом деле я думаю, что в большей степени там сработала банальная паника", - подчеркнул он.

По словам депутата, паника тогда была масштабной и охватывала госструктур, которые должны были выполнять свои обязанности та ответственные задачи в Херсонской области. В быстром захвате Херсона, добавляет он, сыграли роль не только спорные действия местной СБУ.

"Я сейчас не говорю об обвинениях, но вопросы есть, и этих вопросов очень много. Поэтому когда все сводится к вопросу, что СБУ предали или нет, там вопрос практически ко всем", - отметил он.

Рахманин констатировал, что расследовать эту ситуацию сложно в том числе из-за частичной оккупации юга Украины.

Быстрая оккупация Херсонской области

Напомним, Херсон и большая часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области стараются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Ранее городской голова Херсона Игорь Колыхаев, комментируя быструю оккупацию города, заявил, что по непонятным причинам заранее был разминирован не только Крымский перешеек, но и ряд мостов и Северо-Крымский канал. Отдельно он упомянул об Антоновском мосте, который, по его мнению, должен был быть взорван. Через него, заявлял Колыхаев, враг перебрасывал военную технику РФ из оккупированного Крыма вглубь Херсонской области.

После этого в Генштабе ВСУ отреагировали на эту информацию, заверив, что мост через Чонгар был заминирован.

Сам Арестович ранее, комментируя быструю оккупацию Херсона, объяснил это коротко: "Про*бали".