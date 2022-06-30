Сотрудники Службы безопасности Украины установила обстоятельства запуска российских ракет по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Их запустили бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства Курской области России.
Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов.
По его словам, россияне запустили ракеты "Х-22" с бомбардировщиков "Ту-22М3", которые вылетели из аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ. При этом ракеты выпустили в воздушном пространстве Курской области.
На видео, на котором зафиксирован момент удара, видно, что оккупанты попали именно в ТЦ, где находились посетители. Можно сравнить спутниковые снимки города до и после обстрела. Таким образом все выдумки российской пропаганды опровергаются фактами.
Кроме того, в СБУ прокомментировали и обстрелы завода. По их данным, никаких складов с военной техникой там не было, а на предприятии производили асфальтосмесительные установки.
"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия россии – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", – подытожил Баканов.
Удар по ТЦ в Кременчуге - что известно
27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.
По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.
В свою очередь местные власти приняли решение выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь.