Отмечается, что оккупанты сознательно совершили военное преступление

Сотрудники Службы безопасности Украины установила обстоятельства запуска российских ракет по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Их запустили бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства Курской области России.

Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов.

По его словам, россияне запустили ракеты "Х-22" с бомбардировщиков "Ту-22М3", которые вылетели из аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ. При этом ракеты выпустили в воздушном пространстве Курской области.

На видео, на котором зафиксирован момент удара, видно, что оккупанты попали именно в ТЦ, где находились посетители. Можно сравнить спутниковые снимки города до и после обстрела. Таким образом все выдумки российской пропаганды опровергаются фактами.

Кроме того, в СБУ прокомментировали и обстрелы завода. По их данным, никаких складов с военной техникой там не было, а на предприятии производили асфальтосмесительные установки.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия россии – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", – подытожил Баканов.

Удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

В свою очередь местные власти приняли решение выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь.

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