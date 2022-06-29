Виталий Малецкий отметил, что соответсвующее решение принял горсовет.

Семьям погибших и пострадавших в результате ракетного удара по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге выплатят материальную помощь. Спасатели расчистили участок с места попадания ракеты, но до эпицентра взрыва еще не дошли.

Об этом рассказал мэр города Виталий Малецкий в эфире телемарафона

"Вчера (28 июня - УНИАН) депутатский корпус Кременчугского городского совета собрался на месте трагедии… и прямо здесь была проведена сессия городского совета. Первым вопросом на нем было обращение к украинцам, заявление депутатов, заявление кременчугской общины с осуждением этой атаки и с требованием признать Россию спонсором терроризма. Вторым вопросом было предоставление материальной помощи семьям погибших, семьям пострадавших", – рассказал городской глава Кременчуга.

При этом он указал, что горсовет принял решение по следующим выплатам:

по 50 тысяч гривень семьям каждого погибшего;

по 25 тысяч гривень – каждому пострадавшему, который проходит стационарное лечение;

по 10 тысяч гривень – каждому, кто лечится амбулаторно и обратился за медпомощь.

"Сегодня еще один человек – работник торгового центра – обратился за медицинской помощью: у нее закрытая черепно-мозговая травма. Она до этого не обращалась. Ей также оказывается вся необходимая помощь", – отметил Малецкий.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Уже расчищен участок с места попадания ракеты, но до эпицентра еще не дошли.

Удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

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