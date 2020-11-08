В этом году состоится юбилейный 20-й радиодиктант национального единства.

Каждый год 9 ноября отмечается День украинской письменности и языка. Праздник введен президентским указом от 1997 года в честь Нестора Летописца.

Читайте такжеВ Днепре преподаватель вуза принципиально отказался читать лекцию на украинском: "Руины,а не Украина" (аудио)По случаю праздника тысячи сторонников украинского языка ежегодно принимают участие во флешмобе и по всему миру приобщаются к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства.

Нынешний радиодиктант национального единства будет юбилейным – 20-м по счету. Самыми активными его участниками традиционно являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, но ежегодно диктант расширяет границы – в нем принимают участие представители самых разных профессий и известные украинцы.

Когда радиодиктант 2020 в Украине

Общенациональный диктант проводится в День украинской письменности и языка, который отмечают 9 ноября.

В этом году он пришелся на понедельник. Диктант начнется в 9:15.

Где слушать радиодиктант

Прямая трансляция спецпроекта начнется в 9:00 и будет осуществляться на телеканале UA: ПЕРШИЙ, а также в эфире UA: Українське радіо и UA: Радіо Культура. Ведущие в студии расскажут историю диктанта и дадут возможность всем желающим подготовиться к его написанию.

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Текст для юбилейного радиодиктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович. Научным консультантом стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко. Читать диктант будет известная актриса Римма Зюбина.

Студию для написания нынешнего диктанта обустроили в читальном зале Национальной библиотеки имени В. И. Вернадского, где известные украинцы будут писать диктант с соблюдением карантинных требований.

Как принять участие в радиодиктане

Приобщиться к написанию радиодиктанта национального единства может любой, как в Украине, так и за ее пределами. Пишут диктант только от руки.

Читайте такжеТираж книги о Стусе выпустили с решением суда о ее запрете на форзацеОтправить написанный текст нужно в течение астрономических суток. Работы будут принимать онлайн и офлайн.

Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, 01001, ул. Крещатик, 26, Украинское радио, "радиодиктант". Важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября.

Онлайн свою работу можно отправить на ящик rd@ukr.radio. Для этого следует сфотографировать или отсканировать написанный текст.

Текст диктанта обнародуют на сайте UA: Украинское радио 11 ноября в 11:00. После этого электронные письма не будут принимать.

Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было отправить диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте UA: Украинское радио 9 ноября.

Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.

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Автор: Алина Вишневская