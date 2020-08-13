Инвесторы "Укрбуда" во второй раз заблокировали движение на Воздухофлотском проспекте в Киеве (фоторепортаж)

Участники акции требуют от Минобороны заключить соглашения с "Киевгорстроем" для разблокирования строительства жилья.

Инвесторы "Укрбуда" во второй раз за сегодня заблокировали движение транспорта на Воздухофлотском проспекте в Киеве напротив здания Министерства обороны, который они ранее перекрывали.

Как передает корреспондент УНИАН, первый раз проспект был перекрыт в течение 20 минут. Через некоторое время они снова его заблокировали.

За время блокирования дороги митингующие не пропускали частный и общественный транспорт. Они позволили проехать только карете скорой помощи.

Инвесторы продолжили акцию и заявили, что если представители Минобороны не будут реагировать на их требования, они снова перекроют движение транспорта на проспекте.

Протест инвесторов "Укрбуда": что было до этого

Сегодня, 13 августа, около 10:00 начался митинг инвесторов корпорации "Укрбуд" возле Минобороны. В акции принимают участие около 300 человек.

Инвесторы столичных жилых комплексов призывают представителей Минобороны подписать соглашения с "Киевгорстроем" для возобновления строительства ЖК "Волшебный город", "Оберег-2" и "Art House".

Государственная корпорация "Укрбуд" остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13,7 тысячи инвесторов.

12 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что замороженное строительство жилых комплексов "Укрбуд" завершит компания "Киевгорстрой".

22 мая мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что передача объектов "Укрбуд" "Киевгорстрою" происходит в плановом режиме, однако существует ряд проблемных вопросов, которые должны решить госорганы. Он уточнил, что речь идет о 23 объектах - небольшом офисном центре и 22 жилых комплексах.

17 июня правительство одобрило распоряжение о перезаключении договоров корпорации "Укрбуд" на "Киевгорстрой".

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Автор: Константин Гончаров