Инвесторы "Укрбуда" во второй раз заблокировали движение на Воздухофлотском проспекте в Киеве (фоторепортаж)
14:32, 13 августа 2020Общество
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Участники акции требуют от Минобороны заключить соглашения с "Киевгорстроем" для разблокирования строительства жилья.
За время блокирования дороги митингующие не пропускали частный и общественный транспорт / фото УНИАН
Инвесторы "Укрбуда" во второй раз за сегодня заблокировали движение транспорта на Воздухофлотском проспекте в Киеве напротив здания Министерства обороны, который они ранее перекрывали.
Как передает корреспондент УНИАН, первый раз проспект был перекрыт в течение 20 минут. Через некоторое время они снова его заблокировали.
За время блокирования дороги митингующие не пропускали частный и общественный транспорт. Они позволили проехать только карете скорой помощи.
Инвесторы продолжили акцию и заявили, что если представители Минобороны не будут реагировать на их требования, они снова перекроют движение транспорта на проспекте.
фото УНИАН
Протест инвесторов "Укрбуда": что было до этого
- Сегодня, 13 августа, около 10:00 начался митинг инвесторов корпорации "Укрбуд" возле Минобороны. В акции принимают участие около 300 человек.
- Инвесторы столичных жилых комплексов призывают представителей Минобороны подписать соглашения с "Киевгорстроем" для возобновления строительства ЖК "Волшебный город", "Оберег-2" и "Art House".
- Государственная корпорация "Укрбуд" остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13,7 тысячи инвесторов.
- 12 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что замороженное строительство жилых комплексов "Укрбуд" завершит компания "Киевгорстрой".
- 22 мая мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что передача объектов "Укрбуд" "Киевгорстрою" происходит в плановом режиме, однако существует ряд проблемных вопросов, которые должны решить госорганы. Он уточнил, что речь идет о 23 объектах - небольшом офисном центре и 22 жилых комплексах.
- 17 июня правительство одобрило распоряжение о перезаключении договоров корпорации "Укрбуд" на "Киевгорстрой".
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