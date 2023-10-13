В Россию скрыто поставляли трубопроводную арматуру для обустройства военных баз и пунктов дислокации оккупантов на территории РФ и во временно захваченных регионах Украины.

Служба безопасности Украины задержала директора днепропетровской компании, который продавал россиянам комплектующие для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в Россию скрыто переправляли оптовые партии трубопроводной арматуры (дисковых затворов) для регулирования потока жидкостей в инженерных сетях.

"Прежде всего эта продукция была необходима российским заказчикам для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных группировок на территории РФ и во временно захваченных регионах Украины", - говорится в сообщении.

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По имеющимся данным, в течение 2022 года дельцы незаконно экспортировали в Россию несколько партий арматурных комплектующих более чем на 2 млн грн.

Как установило следствие, к организации незаконной деятельности причастен директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный.

По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения они дистанционно вышли на связь со своими заказчиками из РФ и совместно разработали механизм нелегального экспорта в Россию санкционной продукции.

"Для реализации сделки они привлекли несколько подконтрольных компаний на Среднем Востоке, которые закупали товар днепропетровского завода якобы для собственных нужд. Но после получения украинского оборудования сразу переправляли его в РФ. Для маскировки "схемы" ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию", - рассказали в СБУ.

Во время обысков на производстве и в помещениях фигурантов обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черновые записи.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Также наложен арест на корпоративные права и банковские счета днепропетровского предприятия-поставщика подсанкционных товаров в РФ.

Житель Сумщины продавал оборудование для российской железной дороги

Летом Служба безопасности Украины ликвидировала теневую схему продажи украинских товаров для военной промышленности страны-агрессора.

Сделку организовал житель Сумской области - владелец местного предприятия по производству электротехнического оборудования для различных видов транспорта. Вместе с сообщником он наладил серийное производство стартеров на дизельные двигатели для российской железной дороги. Готовую продукцию небольшими партиями перевозили в РФ в обход контрольно-пропускных пунктов на государственной границе.

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