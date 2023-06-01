Они наладили серийное производство стартеров на дизельные двигатели для российских локомотивов.

Служба безопасности Украины ликвидировала еще одну теневую схему продажи украинских товаров для военной промышленности страны-агрессора.

Как сообщил пресс-центр СБУ, сделку организовал житель Сумщины - владелец местного предприятия по производству электротехнического оборудования для различных видов транспорта. Отмечается, что его сообщник - бывший бизнес-партнер, который проживал в Киеве и был зарегистрирован как внутренний переселенец из Луганска.

В СБУ проинформировали, что злоумышленники наладили серийное производство стартеров на дизельные двигатели для российской железной дороги, готовую продукцию небольшими партиями перевозили в РФ в обход контрольно-пропускных пунктов на государственной границе.

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"На территории страны-агрессора злоумышленников встречали их российские партнеры, которые рассчитывались за товар и переправляли его предприятиям "РЖД", в частности во временно оккупированном Крыму. "Обычная" стоимость одного агрегата составляла 850 долл. Впрочем, организаторы "схемы" продавали его россиянам по вдвое большей цене, поскольку в РФ существует острая нехватка соответствующих комплектующих из-за санкций. В дальнейшем враг использовал приобретенные запчасти для ремонта локомотивов, которыми осуществляли переброску российских войск с украинского полуострова на южный фронт", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что оба фигуранта разоблачены на попытке переправки в РФ новой партии стартеров в количестве 50 единиц. Во время обысков на производстве и по адресам проживания задержанных обнаружены мобильные телефоны, компьютеры, финансово-хозяйственная и техническая документация с доказательствами преступной деятельности, а также граната Ф-1 с запалом.

Сообщается, что сейчас злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (Пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Оба фигуранта - под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Деятельность коллаборантов в Украине

Ранее СБУ установила личности двух российских чиновников, которые причастны к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В начале полномасштабного вторжения они дистанционно завербовали жителя Киева, он получил от них задание устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе, чтобы собирать и передавать в РФ разведданные.

Также был задержан предатель, который собирал для врага информацию об имеющемся в Украине западном вооружении и системы противовоздушной обороны.

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