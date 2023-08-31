80 двигателей и другие комплектующие для бронетехники конфисковали и передали на нужды ВСУ.

Служба безопасности Украины совместно с Нацолицией разоблачила украинских бизнесменов, которые пытались продать Минобороны партию танковых двигателей по завышенной стоимости. За 80 двигателей они просили более 77 млн грн, хотя рыночная стоимость этих деталей составляет почти 24 млн грн.

Об этом сообщили в СБУ, отметив, что правоохранители заблокировали сделку и во время обысков склада изъяли двигатели, в том числе к танкам Т-72. Также там обнаружили приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Все изъятые детали и комплектующие переданы на нужды ВСУ.

По данным Офиса генпрокурора, владельцы двигателей пытались доказать законное происхождение этого имущества, предоставив копии документов, однако во время расследования правоохранители не смогли это подтвердить.

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