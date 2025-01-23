Услуга смены места жительства действует для женщин, детей и мужчин непризывного возраста.

Отныне украинцы снова могут в несколько кликов сообщать государству о своем новом месте жительства и брать льготный кредит на жилье в "Дії".

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Оформляйте льготную ипотеку под 7% или 3%, если относитесь к определенным категориям. Также снизили первый взнос для молодежи до 26 лет. Подавайте заявку сразу в несколько банков с "Дією", - отметил он.

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Также отныне снова можно в телефоне без очередей и бумаг изменить место жительства. По словам министра, при подаче заявки, если лицо регистрируется в собственном жилье или в жилье с одним владельцем, информация в реестр попадет автоматически. Отмечается, что услуга доступна для женщин, детей и мужчин непризывного возраста.

Федоров также добавил, что в "Дії" работают над восстановлением всех услуг в приложении и на портале.

Кибератака на государственные реестры Украины

Напомним, что 19 декабря государственные реестры Украины подверглисьмасштабной внешней кибератаке, что привело к остановке работы Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.

20 января стало известно, что возобновилось функционирование Единых и Государственных реестров Министерства юстиции Украины после масштабной кибератаки со стороны России.

Тогда же министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на едином портале государственных услуг "Дія" снова можно автоматически закрыть ФЛП.

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