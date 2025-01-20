Вскоре в "Дії" восстановят доступ к онлайн-услугам реестров.

В понедельник, 20 января, возобновлено функционирование Единых и Государственных реестров Министерства юстиции Украины после масштабной кибератаки со стороны России, сообщила пресс-служба ведомства на Facebook-странице.

Отмечается, что уже работают такие реестры: Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, Государственный реестр обременений движимого имущества, автоматизированная система исполнительного производства, электронный реестр апостилей, Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу, автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность", Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти".

При этом сейчас ограничен доступ нотариусов и государственных регистраторов в Государственный реестр прав на недвижимое имущество на период актуализации данных об обременении государственными и частными исполнителями.

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"Вместе с этим, восстанавливается ряд электронных информационных взаимодействий с государственными органами, которые используют обмен данными с вышеупомянутыми реестрами в своей деятельности, прежде всего с ГНС, МВД, ГМС, ПФУ, Минцифры, Госгеокадастром, ГНСУ и другими", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в ближайшее время на портале и в приложении "Дія" будет восстановлен доступ к онлайн-услугам, связанным с указанными реестрами.

Кибератака на государственные реестры: что известно

19 декабря 2024 года произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Тогда в результате атаки была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

5 января из-за возобновления работы Государственного реестра актов гражданского состояния в "Дії" снова стали доступны такие услуги, как выписки о месте проживания детей, актуализация данных о месте проживания детей, социальные выплаты - субсидии, помощь семьям с детьми.

9 января сообщалось о возобновлении работы Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Отмечалось, что с возобновлением работы реестра заработает ряд онлайн-услуг с помощью "Дії".

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