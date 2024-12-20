Восстановление работы всех реестров продлится до 2 недель.

Произошла одна из самых масштабных атак на украинскую цифровую инфраструктуру, пострадали ряд государственных реестров Министерства юстиции Украины. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Он отметил, что злоумышленники нанесли ущерб, но не всю информацию может сейчас открыто говорить.

По его словам, ведется соответствующая работа Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, образован штаб, а Минюст проводит мероприятия по восстановлению работы реестров.

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Шмыгаль отметил, что, по предварительным данным, восстановление работы реестров может занять от 1 до 2 недель. Он отметил, что атака произошла 19 декабря, а все реестры сохранены по состоянию на конец дня 18 декабря, то есть "фактически без потери данных нет".

"Приложение "Дія", как только было обнаружено эту кибератаку, от реестров отключено, оно, конечно, не пострадало. То есть в принципе удалось все это локализовать", - подчеркнул премьер-министр Украины.

Шмыгаль сказал, что сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий кибератаки, реестры будут в полной мере восстановлены.

Кибератака на госреестры Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что 19 декабря состоялась самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время.

В результате атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины. Время первоочередного восстановления составит ориентировочно до 2 недель.

Отметила, что уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.

По предварительной оценке, угроз функционирования другим ресурсам нет. Отмечается, что в первую очередь будут восстановлены такие ресурсы:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан,

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей,

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

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