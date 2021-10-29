Гоша Млодзяновский и его девушка стали курьерами по доставку обедов.

В Виннице мужчина с инвалидностью наконец нашел работу после того, как получил сотни отказов.

Об этом сообщает ТСН.

35-летний Гоша Млодзяновский страдает от сложной формы ДЦП - передвигаться он может только в электроколяске. Но несмотря на это несколько лет назад он стал известным на всю страну, когда покорил Говерлу - на самую высокую гору Украины его вынес на своих плечах друг Евгений.

Гоша имеет диплом психолога и умеет проектировать мебель. Но он и его девушка Инна Рябко, которая тоже имеет ДЦП, годами получали одни отказы в найме на работу. По его словам, в общей сложности он прислал более 200 резюме.

Но владелица социального кафе Елена Павлова сама пригласила Гошу и Инну на работу, когда услышала о них. Тем более, что в ее заведении люди с инвалидностью уже работают поварами.

Но она искала курьера на доставку блюд и нашла сразу двоих - на коляске Гоша может заехать на первый этаж, а дальше еду несет Инна.

Скоро пара начнет доставлять и эксклюзивные сладости - кексы, торты, бисквиты и пирожки. Выпекать их будет Инна - девушка уже давно мечтала о карьере кондитера.

Читайте также"Не такая как другие она": почему стоит посетить выставку о женщинах с инвалидностью"Она будет учиться делать пироги. Мы сделаем все, чтобы у нее были условия, где она сможет реализовать себя как кондитер. Я ела ее сладости, это супер мега вкусно и это без высоких технологий", - говорит Елена Павлова.

И пара признается, что они мечтали о работе более для самореализации и теперь собираются нести людям, кроме горячих обедов, еще и свое хорошее настроение.

Автор: Станислав Кожемякин