Кабмин выделил почти 2,5 миллиарда гривень, чтобы обеспечить юг Украины питьевой водой.

Через неделю после теракта россиян на дамбе Каховской ГЭС, несмотря снижение уровня воды в Днепре, подтопленными остаются 30 населенных пунктов в Херсонской области и еще 31 - в Николаевской.

Об этом во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, из затопленных мест уже эвакуировано более 3700 человек.

Также он добавил, что в рамках механизма гражданской защиты ЕС помощь Украине в преодолении последствий подрыва дамбы оказывают уже 13 стран.

"Речь идет о десятках и сотнях лодок, плотов, мотопомп, генераторов, контейнеров, резервуаров, фильтров для воды, а также много других вещей. Благодарны США, Великобритании, Японии, Канаде и другим странам-партнерам за оказанную помощь", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что правительство выделило почти 2,5 миллиарда гривень, чтобы обеспечить юг страны питьевой водой.

"Начинаем строительство новых магистральных водопроводов, проводим оценку убытков и формируем список пострадавших громад, обеспечиваем подвоз питьевой воды, готовим решение о выплатах пострадавшим украинцам. Для этого сегодня принимаем распоряжение о необходимости со стороны местных властей Херсонщины организовать работы по обследованию поврежденных зданий и сооружений", - сказал он.

По его словам, для этого должны работать специальные комиссии и достаточно людей, чтобы быстро обследовать разрушения, а также должны быть проведены расчеты для дальнейшего восстановления жилья людей.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня 2023 года россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, а значительное количество населенных пунктов Херсонской и Николаевской области были затоплены.

Вследствие подрыва ГЭС Украина может потерять много краснокнижных видов растений и животных, которые были уникальными именно для Южного региона. По данным Минэкологии, берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни. Экологические убытки от подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС уже превысили 55 млрд грн.

Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут превысить $10 млрд. Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на долгие годы. Урожай, который мог быть собран в этом году, полностью уничтожен. Из-за подрыва ГЭС почти неизбежны огромные проблемы со сбором и посевом следующего урожая. Также в ООН прогнозируют, что цены на продукты обязательно вырастут.

Только восстановление ГЭС, по предварительным данным "Укргидроэнерго", будет стоить ориентировочно 1 млрд евро. Еще столько же будут стоить другие сопутствующие работы.

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