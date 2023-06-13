Сейчас средний уровень подтопления фиксируется на отметке 2 метра 70 сантиметров.

В Херсонской области за последнюю ночь уровень подтопления населенных пунктов снизился на 27 см. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Сохраняется тенденция на спад уровня воды. По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 2 метра 70 сантиметров, что на 27 см меньше, чем вчера вечером", - сказал глава ОВА.

Он отметил, что на Правобережье подтопленными остаются 3 тыс 600 домов в 31 населенном пункте.

"В течение прошлого дня вода отошла от 200 домов. К сожалению, имеем погибших. Вчера в Херсоне обнаружили тела двух утопленников: неизвестной женщины и 50-летнего мужчины. Сейчас известно о 10 погибших из-за подрыва Каховской ГЭС. Еще 20 получили ранения. Без вести пропавшими считаются 42 человека", - отметил Прокудин.

Он добавил, что в спасательной операции участвуют 1 тыс 660 человек и задействовано более 213 единиц техники.

"Из подтопленных городов, поселков и сел уже удалось спасти 2 тыс 757 человек, среди них - 263 ребенка и 77 маломобильных людей. Их расселили во временных пунктах эвакуации или вывезли в другие регионы", - сказал Прокудин.

В то же время, на Левобережье, которое оккупировано российскими захватчиками, ситуация остается чрезвычайно критической. Под водой находится 17 населенных пунктов. "Ни в одном из них Россия не спешит спасать людей", - сказал Прокудин.

Сейчас с Левобережья удалось вывезти 133 человека.

В ГСЧС сообщили, что уровень воды будет падать еще в течение двух недель и достигнет естественных значений.

Подрыв Каховской ГЭС-детали

После подрыва дамбы Каховской ГЭС ночью 6 июня российские оккупанты делают все возможное, чтобы максимизировать ущерб, нанесенный этим терактом.

Десятки населенных пунктов после теракта на дамбе были затоплены, прежде всего – на оккупированном Левобережье Херсонской области. Враг обстреливает правый берег, пока там продолжается эвакуация, и убивает жителей Левобережья, пытающихся спасти из захваченных и затопленных населенных пунктов.

Сейчас известно о 10 погибших из-за наводнения на Херсонщине, которое возникло в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, а еще 42 человека пропали без вести.