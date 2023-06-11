Урожай арбузов, который мог быть собран в этом году, полностью уничтожен.

В Украине в ближайшее время исчезнут арбузы и помидоры, так как, взорвав дамбу Каховской ГЭС, оккупанты фактически уничтожили систему орошения правого и особенно левого берега Херсонской области.

Как пишет "OBOZREVATEL", по словам председателя Союза украинских крестьян Ивана Томича, Херсонская область потеряла 90% высоких и стабильных урожаев, которые собирала благодаря оросительной системе.

Урожай арбузов, который мог быть собран в этом году, полностью уничтожен. 94% орошаемых земель Херсонщины остались без орошения и уже через год херсонские степи, где выращивали зерновые, масличные культуры, арбузы, помидоры будут непригодны без отлаженной системы оросительных каналов.

"Будет наблюдаться опустынивание территории. Это примерно то, что мы видим в районе Олешек – возникновение рукотворных пустынь. Вести сельское хозяйство в том виде, как оно было до подрыва ГЭС, станет невозможным. На восстановление оросительной системы понадобятся годы и огромные деньги", – заявил глава общественной организации "Зеленое письмо" Владислав Балинский.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, начался неконтролируемый спуск воды.

Подрыв Каховской ГЭС оставит большое количество полей без орошения. Левый берег Херсонской области очень сильно пострадает, так как эти территории больше других зависели от воды, которую давала ГЭС.

Пострадают молочные товарные комплексы, так как выращивать скот без силоса, без кормов, которые необходимо выращивать на своих полях невозможно.

7 июня 2023 года аграрии заявили о том, что об арбузах можно забыть.

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