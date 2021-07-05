Пользователи активно делятся "незабываемыми" впечатлениями от поездок в поездах "Укрзализныци".

Пассажиры раскритиковали условия в одном из спальных вагонов повышенной комфортности (СВ) поезда курсирующего по маршруту «Одесса-Киев» с туалетами в плачевном состоянии.

Свои впечатления от поездки описал пользователь Руслан Горовой на своей странице в Facebook.

Стоимость билета в таком вагоне составляет около 3 тысяч гривень.

«Я сейчас напишу о боли. Без сарказма и юмора. Погуглите, сколько стоит СВ на поезд из Одессы в Киев №112. Так вот. Не покупайте. Это нае***ово от ди-джея лещенко**й. В СВ до сих пор санитарные зоны и с**нье на рельсы. Летайте самолетами», – отметил он, опубликовав фотографии в подтверждение своих слов.

Другие пользователи в комментариях под постом поделились своими впечатлениями от пользования услугами «Укрзализныци»:

Читайте также"Бідні - бо дурні, дурні - бо бідні": Укрзализныця попала в новый скандал из-за недобросовестных кондукторов (фото)«Ехала из Львова в Одессу в СВ как в другой галактике, а возвращалась в купе «Белгород-Днестровский-Черновцы», нет, таки Лещенко-стайл, обнять и плакать. Сочувствую», «Деньги на туалеты пошли Сереже на зарплату и премии», «Они еще хвастаются поездом «Киев-Вена». Для иностранцев это как Чернобыль на колесах», «В тот день, когда «Укрзализныця» прекратит ср*ть на рельсы, пожалуй, наступит конец света», «Я таким СВ «Ворохта-Киев» ехала. Без кондиционера, с дыркой в туалете, специфическим запахом в коридоре и дармантиновой лавкой».

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Автор: Катерина Шварц