Люди не знают, чего ждать и боятся возвращаться домой.

В Вышгороде Киевской области мужчина держит в страхе подъезд многоэтажки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

39-летний Дмитрий, по словам соседей, ранее был обычным жителем, однако все изменилось после смерти матери.

Начиналось с бытовых конфликтов - из-за громкой музыки, а впоследствии мужчина взялся крушить дом. Местные жители утверждают, что Дмитрий разрисовывал и оплевывал их двери, ходил под них в туалет, бил молотком, заливал краской счетчики, а сейчас угрожает и нападает на людей с ножом или нунчаками.

Так длится два года. Одни соседи просто переезжают: было такое, что в подъезде продавались сразу четыре квартиры, потому что люди больше не желали этого соседства. Другие устанавливают себе на этаже тамбур и все запирают, потому что не знают, чего ждать дальше. Однако и замки не всегда спасают.

"Я сидела на кухне, пила чай с невесткой, когда в окно полетела трехлитровая банка. Он ту банку сбросил с четвертого этажа. Затем мешок с цементной смесью сбросил на кондиционер и сломал кондиционер", - сообщила одна из жительниц.

Читайте такжеВо Львове из бронхов 4-летнего мальчика врачи достали светодиодную лампочку (фото)Кроме того, мужчина даже спать соседям не дает: ночью может устроить шумные посиделки или сам стучать и кричать.

Ранее правоохранители приезжали только для воспитательных бесед, но последний раз Дмитрий забрызгал их перцовым баллончиком. Ожоги глаз получил капитан полиции.

Теперь нападавшему грозит до 5 лет тюрьмы. Пока мужчина несколько дней был в СИЗО, в доме стало спокойнее, говорят люди. Впрочем, из зала суда Дмитрия на время следствия отпустили под ночной домашний арест.

"Страшно, очень страшно. Я забираю сейчас детей, мы едем на дачу. У меня один выход. Он немного притихнет, а через две недели, я так думаю, он начнет. Это каждый раз так", - рассказала жительница дома.

Ранее УНИАН писал, как в Запорожской области молодой парень держит в страхе все село. В прошлом месяце он затащил мужчину в чужой гараж и пытался пытать.

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Автор: Катерина Комолова