Парня суд не захотел отправлять под стражу за покушение на жизнь, отметили журналисты.

В селе Новое Запорожской области 24-летний психически больной Сергей Загребельный, имеющий открытую форму туберкулеза, совершил покушение на жизнь местного жителя и держит в страхе людей.

В прошлом месяце парень затащил мужчину в чужой гараж и пытался пытать – поставил крест, который сделали для могилы его матери, и сказал молиться, рассказал владелец гаража, говорится в сюжете "2+2".

По словам собеседника, потом Загребельный пришел к нему и сказал, что мужчина в гараже порезал вены.

Правоохранители после инцидента открыли уголовное производство по факту покушения на жизнь, максимальное наказание за такое преступление – до трех лет лишения свободы.

Следователи просили оставить подозреваемого под стражей, однако такое ходатайство суд не принял.

Местный врач сказала, что мужчина психически болен, имеет открытую форму туберкулеза и состоит на учете в психдиспансере.

Жители села со страхом ходят по улицам и стараются не отпускать куда-то детей самих. Даже в садике воспитатели детей ни на минуту не оставляют без внимания, поскольку парень все чаще стал наведываться в дошкольное учреждение – просил поесть, спрашивал есть ли какие-то помои.

Директор учреждения дошкольного образования Татьяна Гревцева пожаловалась, что Загребельный ей угрожал.

Читайте такжеВ Запорожье пьяный покупатель обстрелял продавца из-за просьбы надеть маску"Угрожает: я тебя повешу, ты ведьма", – пожаловалась она.

Пенсионерка Татьяна, которая жила возле парня, переехала к дочери.

"Ушла из дома, потому что уже ни спать, ни есть, ничего... я боюсь, все боятся", – сказала собеседница.

Местные чиновники обращались в различные инстанции, чтобы предупредить возможную трагедию из-за действий Загребельного, но ни одна из больниц не может принять душевнобольного с открытой формой туберкулеза.

Председатель Новенского сельсовета Валентин Бутенко сообщил, что парня признали не буйным душевнобольным.

"Врачи признали, что он не буйнопомешанный, комиссия была. Его отпустили и, так как он туберкулезный, лечение ему не назначили принудительное, а сделали амбулаторное", – рассказал чиновник.

Самого Загребельного журналисты нашли в церкви, он ухаживал за цветами.

"Я просто хотел сесть в тюрьму, расписаться на стене… С меня сделали маньяка… на меня дел нашили… просто хотели меня смести с Кирилловки, потому что я серьезный человек", – утверждал парень.

Ранее стало известно о "диком" инциденте, который случился в Запорожье. В начале ноября журналисты узнали, что в Шевченковском районе областного центра бабушка заставляла внучку кататься на качелях, а когда ребенок отказался это делать – применила силу.

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Автор: Екатерина Присяжнюк