Самая младшая из сестер - Татьяна - часто просыпалась от взрывов и начинала плакать.

Десять детей с Купянщины Харьковской области уговорили родителей на эвакуацию из прифронтового села. Многодетная семья с приемными детьми пережила ужасы оккупации и радость освобождения. Теперь бои там снова усилились.

Уехать из-под ежедневных обстрелов многодетным родителям предлагали и соцслужбы, и волонтеры. Пока напуганные дети не убедили родителей сами, говорится в сюжете ТСН.

В семье Неревеньких - папа, мама и 10 детей, 9 из которых - приемные. Это - детский дом семейного типа. Их родное село было оккупировано весной 2022 года, большая семья уехать не успела.

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Наталья Неревенька, мать 10 детей, рассказывает, что они не ожидали, что в начале полномасштабной войны все будет так быстро разворачиваться в их населенном пункте. Трудно, говорит женщина, было с питанием для такой большой семьи. От голода спасла свинья, которую под дулами оккупантов покупали на рынке. В октябре их село деоккупировали, тогда родители решили - самое страшное позади.

Но после деоккупации обстрелы усилились, поэтому там, по словам детей, было очень громко. Они начали просить об эвакуации, потому что было страшно, они боялись умереть. Самая младшая из сестер - Татьяна - часто просыпалась от взрывов и начинала плакать.

Детям удалось то, чего не могли сделать соцслужбы и волонтеры, — убедить родителей выехать с линии огня. Для семьи нашли дом в Тернополе, однако дальше от Харькова они не согласились поехать.

Принудительная эвакуация детей из зон активных боевых действий

7 марта Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Отмечается, что основанием для проведения обязательной эвакуации отныне является решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

В то же время обязательная эвакуация принудительным способом детей будет осуществляться по сопровождению одного из родителей, человека, который их заменяет, или другого законного представителя.

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