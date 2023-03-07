Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Решение было инициировано и разработано Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Отмечается, что вопросы защиты жизни детей и их немедленной эвакуации с особо опасных территорий взяла под личный контроль вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Отмечается, что основанием для проведения обязательной эвакуации отныне является решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.
В то же время обязательная эвакуация принудительным способом детей будет осуществляться по сопровождению одного из родителей, лица, которое их заменяет, или другого законного представителя.
Также сказано, что дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них - на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается.
"Обязанность государства - оберегать жизнь и здоровье ребенка. Принятое сегодня решение должно побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. Если взрослые не способны позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство", - заявила Верещук.
Сейчас под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.
Эвакуация детей - что известно
Как сообщал УНИАН, из Угледара в Донецкой области в середине февраля было эвакуирован последний несовершеннолетний с семьей. В то время в городе еще осталось более 300 взрослых.
1 марта глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на территории громад с активными боевыми действиями находится по меньшей мере четыре тысячи детей. Он призвал задуматься украинцев об ответственности, которую берут на себя родители и опекуны, отказываясь покидать горячие точки.
Кириленко напомнил, что в Донецкой области российские оккупанты за год уже убили 143 ребенка, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе. В частности, 12 января в Авдеевке Донецкой области от сердечного приступа во время очередного обстрела умерла 6-летняя девочка. Семья девочки, ее бабушка и дедушка, эвакуироваться отказывались, хотя им предлагали уехать и спасти ребенка.