Сейчас под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.

Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Решение было инициировано и разработано Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Отмечается, что вопросы защиты жизни детей и их немедленной эвакуации с особо опасных территорий взяла под личный контроль вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Отмечается, что основанием для проведения обязательной эвакуации отныне является решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

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В то же время обязательная эвакуация принудительным способом детей будет осуществляться по сопровождению одного из родителей, лица, которое их заменяет, или другого законного представителя.

Также сказано, что дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них - на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается.

"Обязанность государства - оберегать жизнь и здоровье ребенка. Принятое сегодня решение должно побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. Если взрослые не способны позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство", - заявила Верещук.

Сейчас под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.

Эвакуация детей - что известно

Как сообщал УНИАН, из Угледара в Донецкой области в середине февраля было эвакуирован последний несовершеннолетний с семьей. В то время в городе еще осталось более 300 взрослых.

1 марта глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на территории громад с активными боевыми действиями находится по меньшей мере четыре тысячи детей. Он призвал задуматься украинцев об ответственности, которую берут на себя родители и опекуны, отказываясь покидать горячие точки.

Кириленко напомнил, что в Донецкой области российские оккупанты за год уже убили 143 ребенка, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе. В частности, 12 января в Авдеевке Донецкой области от сердечного приступа во время очередного обстрела умерла 6-летняя девочка. Семья девочки, ее бабушка и дедушка, эвакуироваться отказывались, хотя им предлагали уехать и спасти ребенка.

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