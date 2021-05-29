Сейчас под руководством ООН выполняет задачи по стабилизации в Демократической Республике Конго 246 украинских военнослужащих.

За времена независимости Украины более 42 тысяч наших военных приняли участие в более 25 миротворческих операциях под эгидой ООН.

Как сообщили в Генштабе ВСУ сейчас под эгидой ООН выполняет задачи 18-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Это 246 украинских военнослужащих.

"Национальный персонал (всего 36 человек) в составе миссий ООН поддерживает мир и безопасность в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Кипр, Косово, Молдова (Приднестровье), Малые Республика Южный Судан и провинции Абьей", - сообщили в Генштабе.

Вместе с тем министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что около 45 тысяч украинских военнослужащих с 1992 года приняли участие в миротворческих операциях по всему миру.

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По его данным, начиная с 1992 года ценный опыт в международных операциях по поддержанию мира и безопасности получили около 45 тысяч украинских военнослужащих. Сейчас украинские национальные контингенты и персонал под эгидой различных международных организаций безопасности участвуют в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей.

Украина, как одна из стран-основательниц ООН, продолжает делать свой большой вклад в облегчение страданий гражданского населения и примирение враждующих сторон, добавил Таран. По его словам, обучение, профессионализм и готовность украинских воинов всегда прийти на помощь высоко ценятся партнерами в ООН.

«Украина, как никакая другая страна, знает бедствия, которые несет война, сколько она уносит жизней, ломает судьбы и опустошает населенные пункты. Мы хотим мира в своем государстве и являемся надежными партнерами международного сообщества по урегулированию кризисов в мире», - подчеркнул министр.

Таран пожелал миротворцам крепкого здоровья и мирного неба, а тем, кто сегодня выполняет задачи в составе национальных контингентов и персонала, - счастливого возвращения домой.

Отметим, сегодня, 29 мая, в мире отмечают Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций.

Миротворческая миссия ООН: что известно

Ранее генсек ООН заявил, что в Организации Объединенных Наций (ООН) в ближайшее время вряд ли договорятся о введение миротворцев на Донбасс.

В марте постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости размещения миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, они должны помочь Киеву в восстановлении контроля над участком границы с Россией.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева