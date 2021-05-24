Жертвами одного из самых активных вулканов мира стали не менее 15 человек.

Среди тысяч эвакуированных в Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго оказались украинские миротворцы. Они рассказали, что сейчас происходит в Гоме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что на базе украинских миротворцев проводили срочную эвакуацию.

По словам военных, после извержения вулкана начались мощные землетрясения.

«Чувствуются сильные толчки… Известно, что есть еще одна трещина», – рассказал один из миротворцев, отметив о готовности ко второй волне и новой эвакуации.

Читайте такжеЛава надвигается: жители Конго бегут от мощного извержения вулкана (фоторепортаж)Жертвами одного из самых активных вулканов мира стали не менее 15 человек. И цифра неокончательная, ведь пока нет данных из самых отдаленных регионов.

Вулкан Ньирагонго

Вулкан расположен в 10 км от Гомы.

В прошлый раз он извергался в 2002 году, тогда погибли 250 человек, и 120 тысяч лишились крова.

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Автор: Катерина Шварц