Также активист Алексей Середюк требует приезда в управление полиции министра внутренних дел Арсена Авакова и закрытия телеканала "Наш".

Один из задержанных возле офиса телеканала "Наш" активист Алексей Середюк вылез на подоконник 4-го этажа здания Шевченковского управления полиции с внешней стороны стены и грозится прыгнуть, если не отпустят его и его собратьев.

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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас одного парня уже отпустили, все остальные находятся в управлении полиции.

Возле здания собрались несколько десятков активистов организаций С14, "Братство", "Неизвестный патриот", "Основа будущего", чтобы поддержать задержанных.

Также Середюк требует приезда в управление министра внутренних дел Арсена Авакова и закрытия телеканала "Наш".

По информации пресс-службы столичной полиции, задержаны четверо протестующих, пока на них составляют административные протоколы.

Также в пресс-службе сообщили, что полиция не вмешивалась в акцию возле офиса телеканала, пока ее участники не начали прорываться в здание.

К Шевченковскому управлению полиции подъехал пожарный автомобиль с подъемником, чтобы снять с окна здания активиста.

Что предшествовало

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Активисты пикетировали офис телеканала "Наш", чтобы выразить недовольство прокремлевской политикой этого канала. Произошли столкновения с полицейскими, были задержаны несколько человек.

В частности активист Евгений Карась, который ранее был лидером организации "С14", обвинил работников телеканала "Наш" в распространении дезинформации и получении средств из России.

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Автор: Дмитрий Хилюк