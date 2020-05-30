Полиция определила участников и заказчиков перестрелки в Броварах

В Броварах началось заседание суда по определению меры пресечения 21 задержанному во вчерашнем конфликте со стрельбой.

В Броварах суд начал заседание по определению меры пресечения 21 задержанному во вчерашнем конфликте со стрельбой.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook. «Сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного во вчерашних криминальных разборках. Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных титушек меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца», - написал Геращенко.

Он добавил, что судебные заседания должны быть открытыми для общества и СМИ.

Также Геращенко сообщил, что полиция на сегодняшний день уже определила более 60 участников перестрелки, включая заказчиков.

«Часть из них пытается скрыться. Но это им не удастся. Всех найдём и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого», - заверил замминистра.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой из-за междугородных маршрутных перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Следователи начали досудебное расследование по уголовному производству по ч. 4 ст. 296 ("хулиганство"), ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами"), ч. 2 ст. 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 ("покушение на умышленное убийство двух и более лиц") Уголовного кодекса.

В связи со стрельбой в Броварах в.и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил, что "ситуация с нелегальными перевозками зрела годами". Руководство области провело совещание с перевозчиками, работающими на броварских маршрутах, определенных КОГА, и с которыми заключены договоры на организацию перевозок. Эти перевозчики утверждают, что к инциденту не имеют никакого отношения иработают в штатном режиме. По данным КОГА, за более чем год никаких изменений в этих маршрутах и перечне компаний, которые их обслуживают, не происходило.

Также вчера Геращенко сообщил, что год назад Киевская облгосадминистрация провела тендер, в результаты которогов Бровары зашел еще один перевозчик, а после двух месяцев карантина две враждующие группировки - из Винницы и Броваров - решили «выяснить отношения, а областная власть не контролировала ситуацию и не обращала внимания на проблемы в сфере перевозок».

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