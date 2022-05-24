Синод принял решение об учреждении в рамках ПЦУ новой религиозной организации "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра".

Синод Православной церкви Украины образовал в своем составе религиозную организацию "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра".

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

Такое решение Синод принял на заседании 23 мая, учитывая особое значение Киево-Печерской Лавры, как святыни всеукраинского и мирового значения, и с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря власти Московского патриархата.

Синод утвердил Устав этой организации и определил, что она имеет непосредственное прямое подчинение предстоятелю Православной церкви.

Синод ПЦУ также просил митрополита Епифания обратиться к Кабинету министров с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада пока не планирует запрещать в стране деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

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