Планируется, что позже, после восстановления жилищ семей на Киевщине, будет возможность передать это жилье другим пострадавшим от войны украинцам.

Митрополичий фонд Православной Церкви Украины построит временное комфортное жилье для украинских семей, чьи дома были разрушены оккупантами.

Первые 20 миллионов гривень для начала реализации этого проекта предоставил председатель меценатского совета Фонда Андрей Мацола, сообщает сайт ПЦУ.

На эти средства к середине лета будут возведены дома для 50-и семей, первые из них смогут заселиться уже в начале июня. Установка модульных домов будет начата с Киевщины: в Гостомеле, в селах Озерное, Мощун и других населенных пунктах, пострадавших во время войны.

"Гостомель, Озера, Мощун, Ирпень, Буча — все они рядом с Вышгородом, местом, где живет моя семья. Тысячи из них сегодня, после российской оккупации, остались без собственного жилья, буквально без крыши над головой. Видя их горе, никто не может остаться равнодушным, - говорит Андрей Мацола, председатель меценатского совета Митрополичьего фонда Православной Церкви Украины. - Я беспрекословно верю в то, что будут разные программы по восстановлению жилья, однако их старт — вопрос времени. А жители Киевщины, особенно те, которые не уехали и пережили оккупацию здесь, на своей родной земле, сейчас тем более не будут ее покидать. Сегодня они живут или под открытым небом, или ищут прибежище у родственников или знакомых. Поэтому потребность в возведении домов является жизненнообходимой и насущной".

Планируется, что позже, после восстановления жилищ семей на Киевщине, будет возможность передать это жилье другим пострадавшим от войны украинцам.

"Наш народ всегда отличался своей чуткостью, добрым сердцем и взаимопомощью, способностью объединяться и объединяться ради спасения других – своих братьев и сестер, — подчеркивает Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний. — Знаю, что сегодня каждый работает на своем фронте, выбрав свое направление помощи другим, однако хочу призвать тех, кто имеет такую возможность, присоединиться к этой важной инициативе Митрополичьего фонда ПЦУ и помочь тем нашим ближним, которые, к сожалению, потеряли все".