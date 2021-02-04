Женщина родила двойню / фото pixabay.com
В Виннице патрульные помогли доставить в родильный дом беременную, у которой в дороге отошли воды.
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Женщину в больницу вез муж, но когда промчался на красный свет, его остановили полицейские.
Узнав причину спешки водителя, копы включили сирену и начали сопровождать супругов к месту назначения.
Через несколько минут роженицу доставили в роддом. Уже там она родила двойню. Теперь двух мальчиков женщина думает назвать в честь патрульных.
В Виннице патрульные помогли доставить в роддом беременную, у которой в дороге отошли воды
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