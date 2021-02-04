Патрульные включили сирену и сопроводили супругов в роддом.

В Виннице патрульные помогли доставить в родильный дом беременную, у которой в дороге отошли воды.

Читайте такжеВ Украине один из поселков хотят переименовать в Нью-ЙоркОб этом идёт речь в сюжете ТСН.

Женщину в больницу вез муж, но когда промчался на красный свет, его остановили полицейские.

Узнав причину спешки водителя, копы включили сирену и начали сопровождать супругов к месту назначения.

Через несколько минут роженицу доставили в роддом. Уже там она родила двойню. Теперь двух мальчиков женщина думает назвать в честь патрульных.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН