Такой статус граждане могли увидеть в приложении "Резерв+".

У некоторых граждан Украины в приложении "Резерв+" появилась отсрочка до конца мобилизации.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, причина заключается в техническом сбое в приложении. По ее словам, баг оперативно исправили.

"Так интенсивно готовились к новым релизам, что вылез баг. У некоторых пользователей появились отсрочки до конца мобилизации", – заявила Черногоренко.

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Чиновница также отметила, что "Резерв+" подтягивает информацию из реестра "Оберіг", а данные там не менялись.

Мобилизация в Украине: вы могли это пропустить

Боец ВСУ Александр Матяш заявил, что для того, чтобы выиграть войну, нужно, чтобы к ней присоединились все граждане Украины – в частности, женщины и пенсионеры. Он подчеркнул, что войско пополняется, но этого недостаточно, а добровольцы уже "закончились".

Между тем член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, заявил, что у него нет информации о том, что на Западе требуют от Украины снизить мобилизационный возраст.

Он отметил, что сейчас парламент не рассматривает каких-либо законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста ниже 25 лет.

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