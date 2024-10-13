По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, в ближайшем будущем должны запустить функцию онлайн-рекрутинга.

В мобильном приложении "Резерв+" скоро должны появиться новые функции. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.

По словам чиновницы, в ближайшем будущем должны запустить функцию онлайн-рекрутинга. Также должна появиться возможность оформления отсрочки для мужчин призывного возраста.

"Мы сделали лучший сервис для взаимодействия военнообязанных и государства. И скоро запустим отсрочки и онлайн-рекрутинг", – написала Черногоренко в Facebook.

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Приложение "Резерв+": вы могли это пропустить

Как рассказывал УНИАН, недавно Министерство обороны Украины выпустило обновление для приложения "Резерв+". В частности, разработчики добавили функцию, позволяющую обновлять базу неактивных электронных военно-учетных документов путем сканирования QR-кодов.

Кроме того, отсрочка от мобилизации отображается как отдельный вид отсрочки, в соответствии с действующими нормами законодательства.

Ранее также сообщалось, что в октябре 2024 года в мобильном приложении заработает сервис рекрутинга, который должен помочь пользователям выбрать должности, которые наиболее соответствуют их опыту, умениям и предпочтениям. Екатерина Черногоренко отмечала, что будут доступны как боевые, так и небоевые позиции.

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